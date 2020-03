De Vido libre, espías controlados y la reaparición de Macri: las 7 noticias para empezar el día

De Vido recuperó la libertad: “Si se hubiera cumplido la ley jamás hubiéramos ido a la cárcel”

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quedó en libertad ayer a la tarde, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 1 ordenara su excarcelación en el marco de la causa por fraude al Estado por el manejo de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Desde diciembre estaba en prisión domiciliaria y monitoreado con una tobillera electrónica.

De Vido quedó en libertad luego bajo “caución juratoria” y con la promesa de “someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”, que de todos modos ya se encuentra en su fase de juicio. “Si se hubiera cumplido con la ley no hubiésemos jamás estado presos”, aseguró el ex diputado desaforado, quien le apuntó al Poder Judicial: “A quienes abusaron de su poder para encarcelarnos y sucumbieron a la presión del macrismo tienen que tener su sanción”.

Ante empresarios, Alberto reclamó por los precios: “No tiene lógica que sigan subiendo”

En un almuerzo con empresarios organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el presidente, Alberto Fernández, aseguró que será “implacable” con los incrementos de precios. “Esto tiene que parar, fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y vamos a ser inflexibles con este tema”, les remarcó.

En una semana saldrán a la luz los datos oficiales de la inflación de febrero, que según las consultoras privadas podría continuar en descenso y rondar el 2 por ciento. Sin embargo, las previsiones apuntan a que la inflación del rubro “alimentos” podría quedar un punto por encima, cerca del 3 %.

Los espías no podrán trabajar de policías ni realizar tareas de investigación criminal

El presidente Alberto Fernández modificó por decreto la Ley de Inteligencia y le incluyó las modificaciones anunciadas el domingo ante la asamblea legislativa. Desde mañana, ningún organismo de inteligencia podrá realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

Tampoco podrán producir u obtener información de inteligencia sobre personas por acciones privadas, religiosas u opinión política. Tampoco podrán influir en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, ni revelar o divulgar información privada.

Reapareció Macri: “Más peligroso que el coronavirus es el populismo”

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en el V Encuentro Ciudadano, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, en Guatemala, donde consideró que “más peligroso que el coronavirus es el populismo”. “Te lleva a hipotecar el futuro, compromete no sólo el desarrollo, sino el futuro básico de las comunidades”, analizó el ex mandatario.

“El populismo destruye el trabajo y el respeto a la ley. Ha desarrollado un sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo”, remarcó Macri, quien semanas atrás fue designado presidente de la Fundación FIFA.

Coronavirus: investigan 12 posibles casos en cinco provincias del país

Al menos once personas están siendo sometidas a estudios para determinar si fueron contagiadas por coronavirus. Siete están relacionadas con el hombre de 43 años cuyo caso fue confirmado el martes por el gobierno. Se encuentran en cuarentena y estarán aislados en sus domicilios hasta que se determine si pudieron haberse contagiado.

Uno de los posibles casos incluso es el hermano del hombre que permanece internado en el sanatorio Agote. Además, se busca determinar si otra persona de Córdoba, una mujer de Entre Ríos, otra de Rosario y un turista alemán que está en Misiones pudieron haberse contagiado.

El femicida de Brenda Gordillo se negó a declarar y quedó imputado por el crimen

Naim Vera, el joven de 19 años que confesó el femicidio de su novia, Brenda Micaela Gordillo, se negó a declarar ante el fiscal Hugo Costilla, en la sede de la División de Investigaciones de la Policía de Catamarca.

Acompañado por su abogado, Gonzalo Ferraras, el asesino se “abstuvo de declarar” y quedó imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por mediar una relación de pareja y por femicidio”.

River perdió 3 a 0 ante la Liga de Quito por la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo cayó 3 a 0 con la Liga de Quito en el debut de la Copa Libertadores. Sin embargo, el DT estuvo ausente por un cuadro de anginas y en su lugar estuvo Matías Biscay. El Millonario jugó con mayoría de suplentes, con la cabeza puesta en el partido de este sábado ante Atlético Tucumán, en esa provincia, donde podría definirse la Superliga.