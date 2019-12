El WhatsApp de los vecinos: advierte sobre un perro que mató a otros animales

Una vecina de nuestra ciudad envió una foto al WhatsApp de LA DORREGO con el siguiente mensaje:

“El día 18/12, el pitbull que se ve en la foto (en Yrgoyen bis y En José Hernández, pasando el Barrio Municipal) mató al perro de un vecino. Vinieron la policía y los inspectores, (pero) no pasó nada. Los dueños del perro negaron que fuera de ellos. Lo tuvieron ‘guardado unos días’.

“Ayer (25/12), se metió al patio de otra vecina y mató a un gato. Llamé a la policía, me dijeron que a ellos no les corresponde accionar, que es un asunto de Defensa Civil. Me pasaron el número de monitoreo y el de Del Valle, nadie atiende.

“Mientras tanto, el perro anda suelto, haciendo de las suyas. Al dueño del perro que mató, los inspectores le dijeron que si el pitbull no anda suelto, ellos no pueden hacer nada. Ahora, que está paseándose y matando mascotas como si nada ¿qué van a decir? Cuando lastime a una persona ¿quién se hará cargo?