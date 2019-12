Alicia Jalle: “No fuimos elegidos para avalar una ilegalidad como esta”

El Concejo Deliberante autorizó -por mayoría- al Departamento Ejecutivo a aceptar el ofrecimiento de Casiano Gutiérrez de construir un galpón parabólico de 12 metros de ancho por 24 de largo y 4,5 de alto, con una superficie total de 288 metros cuadrados, en el predio del del depósito de residuos municipal para ser destinado al funcionamiento de la Planta de Separación de Residuos (PLA.SE.RES).

El bloque de la oposición se abstuvo durante la votación al considerar que el acto administrativo por el cual se aprobó la ordenanza es “ilegítimo y antijurídico”.

Mediante ordenanza Nº 3221/12, el Concejo Deliberante había transferido a Gutiérrez dos parcelas ubicadas en el Sector Industrial Planificado, con la Unidad Modular Industrial instalada en el lugar.

El fin de la transferencia fue la instalación en el lugar de una planta de recuperación e industrialización de polietileno de baja densidad.

La Unidad Modular fue cedida bajo la modalidad de compromiso de construcción de obra, con un plazo de gracia de dos años y las características que obran en el instrumento firmado con fecha 7 de septiembre de 2012.

Dicho plazo fue ampliado mediante la ordenanza Nº 3472/15.

El galpón a devolver, según compromiso firmado, debía ser construido en una parcela municipal ubicada en el Sector Industrial Planificado, conforme la conveniencia que estimara el Departamento Ejecutivo.

Mediante nota, Gutiérrez ofreción la devolución de la Unidad Modular, con algunas modificaciones en las características de su construcción y dimensiones, incorporando la construcción de un pilar trifásico de alimentación, tablero eléctrico y toda la instalación eléctrica con sus respectivos artefactos.

Según la norma que se aprobó por mayoría en la última sesión del mes de noviembre de este año, el Departamento Ejecutivo ha evaluado la propuesta formulada, coincidiendo las áreas intervinientes en los beneficios de aceptar el ofrecimiento.

“Teniendo en cuenta las características de la construcción que propone, se considera oportuno un cambio de radicación del mismo, proponiendo su instalación en el depósito de residuos municipal para ser destinado a la Planta de Separación de Residuos (PLA.SE.RES.)”, destaca otro considerando.

LAS OBJECIONES DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate, entre otros conceptos, la concejala del por entonces bloque del FPV Unidad Ciudadana (ahora PJ Frente de Todos), aseveró: …”Verdaderamente yo estoy sorprendida, debo decir que he visto cosas, pero improvisación como esto, no lo he visto en mis treinta y un años de abogada”.

“No se puede permitir que fundamente la Asesoría Legal la realidad de que alguien se presenta con la existencia de un contrato, y deja de lado toda normativa, deja de lado todo conocimiento respecto a un acto administrativo de vital importancia”, añadió.

“… Los actos administrativos tienen elementos esenciales, cuando digo esenciales quiero decir que si no se cumplen el acto no existe. Es así de simple, simple o complejo, es así. Acá se ha salteado todo, no hay nada, este acto es nulo, viciado o inexistente, depende la doctrina jurídica que tomemos. Esto es nada y no quiero ofender, pero debo decir que a nosotros nos ofenden, porque además saben que acá hay abogados, quiere decir que nos ofenden porque nosotros sabemos que esto no puede ser”, cuestionó.

“No se pueden hacer las cosas alegremente y sin ninguna formalidad…”, aseveró.

“… Si este compromiso de construcción de obra se quiere sanear ante el incumplimiento con la firma de todos nosotros verdaderamente es muy grave. Si el Intendente quiere condonar que haga un acto administrativo y condone. Si quiere dejar sin efecto la intimación que lo haga, pero no con un acto administrativo, pero no con la connivencia de concejales.

“Este cuerpo no está para eso. Nosotros acá no fuimos elegidos para que avalemos ilegalidades, y esto es una ilegalidad..”, destacó Jalle.