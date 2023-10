(Con audio) Agustín Simone a LA DORREGO: Las 46 viviendas «ya tendrían que estar en obra»

Durante la visita que ayer miércoles hizo a nuestra ciudad el gobernador Axel Kicillof, LA DORREGO consultó al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, sobre las 46 viviendas que se construirán en el distrito.

-¿Qué falta para que se ponga el primer ladrillo?.

-Nosotros ya tenemos el adelanto. Entiendo que el municipio tiene que recibirlo y pasárselo a la empresa para que empiece. Según me explicaron, el Municipio no estaba de acuerdo con el porcentaje del adelanto. No hablé con el intendente, pero es lo que habitualmente se hace. Lo dijo recién el gobernador, se están haciendo 50 mil viviendas en la Provincia de Buenos Aires, por lo que no entiendo porqué en Dorrego no es posible.

-Entonces, le llevamos tranquilidad a las vecinas y vecinos que están esperando que (las casas) van a llegar.

-Sí. De hecho, está hecha la licitación y lista para empezar. Ya tendría que estar en obra. (12-10-23).