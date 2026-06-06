La Biblioteca Popular de nuestra ciudad empieza una nueva etapa con flamantes autoridades

La Biblioteca Popular Coronel Dorrego confirmó su reapertura tras algunos años de inactividad. La institución comunicó que las instalaciones vuelven a abrir sus puertas luego de un período de silencio en su funcionamiento.

Según el anuncio, se conformó una nueva Comisión Directiva integrada por una nueva generación de responsables. El equipo se presenta con “juventud, energía renovada y ganas de trabajar”, de acuerdo con el comunicado difundido.

La nueva conducción expresó su objetivo de reactivar el rol cultural de la biblioteca dentro de la comunidad. En ese sentido, planteó la intención de que el espacio vuelva a funcionar como un punto de encuentro, debate y aprendizaje.

En el escrito fue destacada la trayectoria de la biblioteca de casi un siglo de historia y señalado el valor simbólico del edificio y su acervo. También fue mencionado que el espacio conserva recuerdos vinculados a distintas generaciones de la comunidad local.

La Comisión Directiva informó que se encuentra en una etapa de reorganización interna. Entre las acciones previstas se incluyen la limpieza de los estantes, el ordenamiento del material bibliográfico y la planificación de futuras actividades.

También fue anticipado el desarrollo de talleres, ciclos y propuestas culturales que serán anunciadas próximamente.

Desde la institución convocan a la comunidad a participar de la nueva etapa. Además, invitó a los vecinos a compartir recuerdos vinculados a la biblioteca y a proponer ideas para su funcionamiento futuro.

Esta es la nueva CD:

Presidente: Bernardo Blázquez Di Croce

Vicepresidente: MarÍa Inés Frandsen

Secretaria: Carla Mazzarini

Tesorera: Macarena Di Marco

Vocales titulares: Lucrecia Castiñeira, Christian Frandsen, Paula Mainini y Casiano Gutierrez

Suplentes: Adriana Perez, Adriana Smith, Santiago Di Paolo y Mónica Di Croce

Revisores de cuentas titulares: Ezequiel Belloni y Giuliano Litterio

Suplentes: Mariana Suárez y Mónica Machado (06-06-26).