“Pese a las restricciones económicas, no nos detenemos”, dijo Juan Chalde al inaugurar una red de gas

Por Gustavo Blázquez/ Prensa MCD

Lo desapacible de la jornada quedó casi a un costado durante la mañana del viernes 5, en el momento en que se procedió a la habilitación de más de 1.400 metros lineales de red de gas natural en el sector donde se han construido nuevas viviendas por diferente planes en nuestra ciudad. Estaban presentes autoridades y vecinos. Primeramente habló el intendente Juan Chalde, luego el propio jefe comunal y el representante de Camuzzi Gas Pampeana, Federico Ferronato, procedieron al tradicional corte de cintas y por último el propio Ferronato encendió el mechero ubicado en la vía pública para dejar oficialmente inaugurada la trascendental obra. Antes de ello, el intendente Juan Chalde habló y expresó entre otros conceptos, lo siguiente:

“Los servicios son muy importantes para la calidad de vida que tiene que tener cada uno de nuestros vecinos (beneficiados con la obra) ellos después tendrán que pagar la obra, pero nosotros pudimos hacerla y financiarla y quiero decirle a Federico Ferronato, que está representando a Camuzzi Gas Pampeana y al señor José Luis Damiani ,gerente de la Unidad de Negocios de la empresa, los vecinos y nosotros les decimos gracias por esta predisposición para el trabajo articulado entre una empresa privada y el Estado; esto muestra que cuando trabajamos en conjunto, tenemos buen diálogo, nos ponemos a hacer las cosas, se pueden lograr y hoy 5 de junio estamos dispuestos a tener gas natural y después todos los propietarios se irán acercando a las oficinas de la empresa para completar la solicitud del servicio particular”.

Luego, el jefe comunal enfatizó: “Expreso mi gran alegría porque esto esté sucediendo ahora, porque tenemos el invierno por delante y porque Dorrego esté creciendo, pero creciendo con servicios, con buena calidad de vida y a pesar de las restricciones económicas, nosotros no nos detenemos, hoy podríamos decir que la lluvia no nos detiene tampoco”.

Por último, agradeció a todos quienes hicieron posible la construcción de las viviendas y la instalación de servicios. (08-06-26).