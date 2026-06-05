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La Dirección Municipal de Salud dio recomendaciones ante la circulación del virus influenza

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Ante la circulación del virus influenza, la Dirección de Salud recuerda a la comunidad la importancia de sostener medidas de prevención para reducir los contagios y cuidar especialmente a las personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves.

Entre los principales síntomas que deben alertar y motivar una consulta médica se encuentran la fiebre, el dolor de garganta, la congestión nasal y la tos. También pueden presentarse malestar general, dolor muscular, cansancio intenso o dolor de cabeza.

Se recomienda tener al día el calendario de vacunación, especialmente en aquellas personas que integran grupos de riesgo o que, por indicación médica, deben recibir la vacuna antigripal por fuera del calendario habitual. Ante cualquier duda, los vecinos pueden consultar con su médico de cabecera o acercarse a cualquiera de los vacunatorios del distrito.

La vacunación no solo ayuda a prevenir las formas graves de la enfermedad, sino que también contribuye a disminuir la circulación del virus en la comunidad. Esta recomendación se complementa con medidas simples y efectivas, como el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, y ventilar los ambientes de manera frecuente.

Ante la presencia de síntomas gripales, se aconseja realizar una consulta médica oportuna y evitar concurrir a la guardia hospitalaria si no se presentan signos de dificultad respiratoria u otra situación de urgencia. La guardia debe reservarse para la atención de urgencias y emergencias médicas.

Asimismo, se informa que al día de hoy no existe una indicación expresa para el uso obligatorio de barbijo. Sin embargo, su utilización sigue siendo una medida recomendable y eficaz para disminuir las posibilidades de contagio, especialmente en personas con síntomas respiratorios o en espacios cerrados.

La Dirección de Salud insta a la población a sostener estas medidas de cuidado, consultar ante la aparición de síntomas y actuar con responsabilidad para proteger la salud individual y comunitaria. (05-06-26).

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