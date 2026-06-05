Pedro Fournau: “La pobreza tiene muchos rostros y detrás de todos estos flagelos hay un debilitamiento de la dignidad humana”

El dorreguense Pedro Ernesto Fournau, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, reflexionó sobre la realidad social, la pobreza, la violencia que afecta a los jóvenes y la Colecta Anual de Cáritas de este fin de semana.

Sostuvo que los problemas sociales requieren una mirada integral y una respuesta comunitaria.

“Creo que en el sentido común una cosa no puede ser desvinculada de la otra”, expresó al vincular la convocatoria a la colecta de Cáritas con las situaciones de dolor y pobreza que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

En diálogo con Radio Altos de Bahía Blanca, Fournau señaló que la pobreza no puede reducirse únicamente a una cuestión económica. “La pobreza tiene muchos rostros. A veces pensamos que la pobreza es nada más que una cuestión socioeconómica, pero en realidad lo que está en juego detrás de todos estos flagelos es un debilitamiento de la dignidad de lo humano”, dijo.

“Está muy vulnerado el valor de la vida humana o de algunas vidas humanas. Parece no ser tan insuperable, intocable, la dignidad independientemente de las circunstancias”, añadió.

El obispo mencionó distintas expresiones de exclusión y violencia. “Cuando uno ve cómo se matan o cómo se pierden en el acto mismo violento, como puede ser el de una balacera, o en la muerte lenta atravesada por el consumo o por otras formas de postergación, como pueden ser la falta de acceso a oportunidades educativas, reintegración social y laborales, sobre todo”, reflexionó.

También cuestionó las visiones centradas exclusivamente en el individuo. “Estamos totalmente atravesados por una ideología que es el individualismo. Nosotros, como cristianos, como humanos, para ser honestos a la dignidad humana, entendemos la existencia del hombre y la mujer concreta necesariamente en una pertenencia comunitaria. Nunca hay una resolución individual de su plenitud, de la búsqueda de su felicidad”, subrayó.

Al referirse a las declaraciones difundidas por grupos juveniles pastorales respecto de situaciones que afectan a jóvenes de distintos barrios, Fournau destacó el compromiso de quienes impulsan esos espacios.

“Los chicos y las chicas que animan estos espacios juveniles tienen un fuerte compromiso humano, cristiano. Lo que dicen, lo dicen movidos profundamente por una opción por el Evangelio de Jesús y desde un compromiso territorial concreto”, destacó.

Además, remarcó que esos jóvenes conocen de primera mano las problemáticas que denuncian. “No son declaraciones formales, nominales, abstractas desde escritorios. No se esconden atrás del fácil ajusticiamiento que significan, a veces, los posteos a través de las redes sociales virtuales, sino que son chicos y chicas totalmente comprometidos con la realidad”, dijo.

Explicó que acompañó las expresiones de preocupación surgidas tras una serie de hechos violentos. “He suscripto esas declaraciones y agradezco que esto se haga visible para que nos incomode y nos conmueva un poco más”.

Para Fournau, la solución exige una construcción colectiva. “Es un problema que solo tiene resolución no tanto si seguimos señalando que esto es responsabilidad de tal jurisdicción o tal sector, sino si entendemos que la salida es comunitaria, que es con todos, que hace falta diálogo y una renuncia a toda indiferencia, falta de compromiso, y empezar a trabajar más juntos en una dirección común”.

En relación con la tarea de Cáritas, insistió en la necesidad de una comprensión amplia de la pobreza. “No es una cuestión solo de dar comida, sino de generar oportunidades, de acompañar vidas, de capacitar, de educar, de estar al lado de los que más sufren, de poder ser voz de los que son más silenciados o invisibilizados”, admitió.

“A veces el grito que más cuesta escuchar es justamente el de los silenciados, el de los que no tienen voz”, agregó.

Sobre la Colecta Anual de Cáritas, informó que se desarrollará los este sábado 6 y domingo 7 de junio. Recordó que la institución trabaja durante todo el año en parroquias, capillas y diócesis, aunque la campaña nacional concentra una convocatoria especial.

“Habrá jóvenes, chicos de catequesis y jóvenes de las comunidades recorriendo las calles e invitando a participar. Estará la posibilidad a través del tradicional sobre de donar en efectivo, pero también circulan distintos modos de colaboración por medios virtuales”, aseveró.

Fournau indicó además que la colecta coincide este año con la celebración de Corpus Christi. “Nos invita a descubrir que la presencia de Jesús está en el cuerpo suyo que ha querido quedarse en el sacramento de la Eucaristía, pero también la invitación a reconocer cada vez más esa presencia de Jesús en el cuerpo lacerado, en las llagas abiertas del cuerpo de los que sufren”, expresó.

Finalmente, convocó a la participación y recordó el lema de la campaña de este año: “Setenta años alentando la esperanza es el tema de este año en particular. Así que agradecer y alentar a que seamos generosos y ayudemos dentro de nuestras posibilidades”. (06-06-26).