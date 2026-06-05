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Advierten por nieblas y neblinas en gran parte de la provincia de Buenos Aires

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Una advertencia por la presencia de nieblas y neblinas fue emitida para gran parte de la provincia de Buenos Aires para este sábado, donde se prevé que el fenómeno comience a desarrollarse durante la madrugada y se extienda, al menos, hasta media mañana.

Según se informó, las condiciones de baja visibilidad persistirían hasta aproximadamente las 11, momento en que comenzarían a disiparse de manera gradual.

Se solicitó extremar las medidas de precaución, especialmente al momento de conducir.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran circular con suma prudencia, mantener una distancia adecuada entre vehículos, evitar sobrepasos, reducir la velocidad y utilizar luces bajas y antiniebla.

Asimismo, se recordó que no se debe estacionar sobre banquinas ni sobre la calzada, ya que la escasa visibilidad puede incrementar el riesgo de siniestros viales.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y reiteraron la importancia de adoptar conductas preventivas para evitar accidentes. (06-06-26).

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