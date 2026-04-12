Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Cuarteles de invierno (1984)

Si en No habrá más penas ni olvido, adaptada por Héctor Olivera en 1983, el escritor Osvaldo Soriano había trasladado el análisis de los enfrentamientos entre las facciones del peronismo a un pequeño pueblo de provincia, en Cuarteles de invierno utilizó el mismo procedimiento para examinar todos los niveles de la conducta social bajo la dictadura.

Un cantor de tangos y un boxeador llegan a un pueblo de provincia para participar de una fiesta local y constatan que todo está bajo estricto control militar y parapolicial, apenas disimulado bajo la fachada grotesca de algunas instituciones.

Es extraordinario el personaje de Enrique Almada, que representa la complicidad civil con un filo pocas veces visto en el cine del período.

El director, Lauraro Murúa, que había participado como actor en el film de Olivera, reprodujo el mismo tono, entre cómico y atroz, característico del autor.

La podés ver en Youtube.

Ficha técnica

Cuarteles de invierno (Argentina, 1984) dirigida por Lautaro Murúa. Reparto principal: Oscar Ferrigno, Eduardo Pavlovsky, Ulises Dumont, Enrique Almada, Luis Luque, Arturo Maly. Dura 113 minutos. (12-04-26).