Ruta 3 sur: chocaron con un caballo y un hombre sufrió heridas graves

Un hombre de unos 40 años, que vive en Stroeder, está internado con heridas de consideración luego de que el auto que ocupaba chocara con un caballo, el domingo a la mañana en la ruta 3 sur.

La víctima fue identificada por la Policía como Claudio Bogt, quien es asistido en el hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones, tras ser atendido en principio en el centro asistencial Eduardo Arancibia de Villalonga.

El hecho, del cual se conocieron detalles hoy, se produjo en el amanecer del domingo, a la altura del kilómetro 825 de la ruta 3, entre Juan A. Pradere y el paraje Igarzábal, en un sector lindante a una escuela rural.

Se produjo cuando un Chevrolet Prisma ocupado por tres hombres. Además de Bogt, viajaban Ignacio Del Valle (49) y Matías Carrasco (40), ambos domiciliados en Bahía Blanca, quienes terminaron ilesos.

El equino, en tanto, quedó tendido sin vida en la cinta asfáltica.

Los primeros auxilios a los pasajeros se los dieron los bomberos voluntarios de Stroeder y Villalonga, quienes viajaban hacia un curso en Bahía Blanca, hasta que llegaron sus pares de Pradere. También acudieron bomberos de Carmen de Patagones que iban a la capacitación.

En las actuaciones intervino la Policía de Seguridad Vial (La Nueva.) (06-04-26).