Desmanes y pintadas agraviantes en el vivero municipal

El director municipal de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio, se mostró molesto por desmanes que se produjeron durante el pasado fin de semana en el vivero municipal.

Explicó que “los baños públicos fueron vandalizados con escrituras, en este caso, agraviantes, a la par de una rotura importante en el portón de acceso al predio”.

Si bien las situaciones enunciadas están siendo arregladas, Colantonio apeló a la buena voluntad de los vecinos para que no se repitan situaciones como las descriptas “que no hablan de la mayoría que todos los días disfruta de uno de los lugares más agradables que posee la ciudad” puntualizó el funcionario. (06-04-26).