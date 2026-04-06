Con costo para los frentistas, construirán cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza para autorizar la construcción de cordón cuneta en distintos sectores de nuestra ciudad.

La iniciativa faculta al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las obras en diversas calles y tramos específicos, entre las cuales se encuentran sectores de arterias sin nombre, entre Maciel e Yrigoyen, las manzanas 98M y 98S, como también intervenciones sobre calles Gardel, Irigoyen y Maciel en distintos tramos, contemplando en la mayoría de los casos ambas veredas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la declaración de utilidad pública de las obras, estableciendo además el carácter de pago obligatorio para los frentistas alcanzados. El sistema de ejecución será bajo la modalidad de “Obras por Administración”, en el marco de la normativa municipal vigente.

Asimismo, se establece que el Ejecutivo deberá abrir un registro de oposición dentro de los cinco días posteriores a la promulgación de la ordenanza, el cual permanecerá habilitado durante diez días hábiles, permitiendo a los vecinos expresar formalmente su postura frente a la iniciativa.

En cuanto al financiamiento, el costo de la obra se fija en un valor equivalente al precio de ocho bolsas de cemento Portland de 25 kilos, a valor de mercado minorista local, por cada metro lineal de frente intervenido. A esto se suman consideraciones específicas para lotes de esquina. La responsabilidad del pago recaerá sobre propietarios, poseedores o tenedores de los inmuebles beneficiados.

El proyecto contempla diversas modalidades de pago con el objetivo de facilitar el cumplimiento. Se ofrece una opción de pago contado con un descuento del 20%, así como planes en cuotas que varían según la extensión del frente del inmueble: hasta 12 cuotas para frentes menores a 10 metros; hasta 24 cuotas para frentes de hasta 20 metros; hasta 36 cuotas para frentes superiores; y hasta 60 cuotas para grandes extensiones. También se prevé la posibilidad de planes especiales en función de la situación socioeconómica de cada contribuyente.

Las primeras cuotas no tendrán interés, mientras que las restantes estarán sujetas a una tasa del 12% anual. Los vencimientos operarán el día 19 de cada mes, y el incumplimiento habilitará la aplicación de intereses resarcitorios e incluso la eventual ejecución judicial por vía de apremio. (06-04-26).