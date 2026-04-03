Hernán Aguirre fue elegido como nuevo presidente de la Junta Vecinal de Marisol

En el marco de la asamblea correspondiente, fue elegido como nuevo presidente de la Junta Vecinal de Marisol Hernán Aguirre, referente de la Coalición Cívica ARI , quien asumirá la conducción institucional para el próximo período.

Pablo Moretto asume como vicepresidente, además de otros integrantes que ocuparán diversos cargos para que quede formalmente constituida.

“Este inicio no es solo un cambio de conducción. Es también una oportunidad para marcar un rumbo claro: el de un barrio que se organiza, que participa y que exige ser escuchado”, destacó Aguirre.

La nueva gestión anunció que trabajará con una planificación basada en ejes concretos orientados al crecimiento y fortalecimiento de la localidad.

“Como presidente, voy a estar presente, voy a escuchar y, sobre todo, voy a gestionar con firmeza cada reclamo. Pero también necesitamos del compromiso real del Municipio para transformar las palabras en hechos”, aseguró.

Las principales líneas de trabajo se basarán en mejorar la infraestructura y servicios básicos, el mantenimiento de espacios públicos, la gestión de iluminación y ordenamiento urbano, así como el impulso de acciones vinculadas a la seguridad y prevención.

También se informó que uno de los objetivos centrales será potenciar el desarrollo turístico de manera responsable, promoviendo el trabajo local y preservando la identidad natural de Marisol.

Desde la nueva conducción se remarcó la importancia de mantener una Junta Vecinal abierta y participativa, con comunicación fluida entre vecinos y autoridades municipales, apostando al diálogo institucional y a la defensa de los intereses de la comunidad.

Aguirre agradeció la confianza recibida y convocó a los vecinos a acompañar esta nueva etapa de trabajo conjunto.

También manifestó la importancia de la renovación del nuevo subdelegado Sergio Traverso, que hace poco asumió dicho cargo. (03-04-26).