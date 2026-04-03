Estafa y herencia: tiene fecha el juicio contra la exdiputada bahiense Marta Corrado

La Justicia bonaerense puso fecha al inicio del proceso judicial contra la exdiputada provincial María Marta Corrado, quien será juzgada por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a una sucesión hereditaria que se remonta a casi dos décadas atrás.

El debate oral se desarrollará entre el 19 y el 23 de octubre próximo en el Juzgado en lo Correccional Nº 1, instancia que tendrá a su cargo analizar la responsabilidad penal de la exlegisladora en una causa por estafa. El tribunal será encabezado por la jueza María Mercedes Rico, quien intervendrá como magistrada subrogante.

La investigación judicial apunta a una serie de acciones que, según la acusación, habrían tenido como objetivo despojar del patrimonio sucesorio al heredero legítimo de Adolfo José Luis Herro, excuñado de Corrado.

De acuerdo al expediente, tras el homicidio de Herro ocurrido el 25 de julio de 2005, familiares y allegados —entre ellos la exdiputada— habrían llevado adelante distintas maniobras destinadas a vaciar la herencia, impidiendo que Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía, señalado como único heredero universal, accediera a los bienes que le correspondían.

El proceso buscará determinar si esas actuaciones configuraron una estafa y cuál fue el grado de participación de Corrado en los hechos investigados.

El caso ya tuvo un capítulo previo en octubre de 2022, cuando seis personas vinculadas a la familia y al círculo cercano fueron absueltas por el mismo episodio. Sin embargo, aquella resolución no quedó firme: el fallo dictado por el juez Gabriel Giuliani fue apelado y aún aguarda una definición definitiva en instancias superiores.

Ahora, con la apertura del juicio oral, la situación procesal de la exlegisladora ingresará en una etapa clave. Durante las audiencias se prevé la presentación de pruebas documentales, testimoniales y periciales destinadas a reconstruir el manejo del patrimonio sucesorio tras la muerte de Herro.

El avance del debate genera expectativa tanto en el ámbito judicial como político, dado el pasado institucional de la acusada en la Legislatura bonaerense. El tribunal deberá establecer si existió un esquema deliberado para alterar la sucesión o si, como sostienen algunas defensas en el expediente, las actuaciones se encuadraron dentro de disputas familiares sin relevancia penal.

El veredicto, previsto tras la finalización de las audiencias de octubre, marcará un nuevo capítulo en una causa que lleva casi veinte años de recorrido judicial. (04-04-26).