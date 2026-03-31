Programación de acciones para personas mayores y con discapacidad

En el Centro de Día para personas mayores se realizó el lunes una jornada de trabajo destinada a programar acciones municipales vinculadas con personas mayores y con discapacidad.

El encuentro reunió al equipo del Área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Humano, integrado por profesionales que se desempeñan en el Centro de Día y en el Programa Expresarte. También participaron el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, y la coordinadora del área.

Durante la reunión se presentaron proyectos y se trabajó en la articulación de propuestas en el marco de la reunión anual de proyectos institucionales.

Las acciones están destinadas a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad mayores de 18. (31-03-26).