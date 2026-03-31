Priscila Minnaard presentó un proyecto para actualizar por ley el financiamiento de los bomberos voluntarios

La diputada bonaerense de nuestra ciudad Priscila Minnaard (UCR) presentó un proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de los Bomberos Voluntarios en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a actualizar el monto máximo del fondo previsto en la Ley 14.761, que desde hace cuatro años no registra modificaciones.

La legisladora propuso cambiar el artículo 2 de la normativa para elevar el tope del fondo y establecer un mecanismo automático de actualización. En concreto, el proyecto fija un máximo de 700 millones de pesos y dispone que ese monto se ajuste de manera anual conforme a la reglamentación o, en su defecto, según la inflación registrada en el año anterior.

El proyecto también mantiene la estructura de financiamiento vigente, que establece que el fondo se integra con el 3% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), y contempla también que se sumen donaciones, legados y otros aportes.

Sobre este punto, Priscila fundamentó la iniciativa en el atraso que registra el monto del fondo, cuya última actualización se concretó en 2021 mediante la Ley 15.310. Desde ese entonces, el valor nominal se mantuvo sin cambios, pese al impacto inflacionario que afectó los costos operativos de los cuarteles en toda la provincia de Buenos Aires.

En el mismo tono, puso el foco en la estructura del sistema de bomberos voluntarios en el territorio bonaerense. Según detalló, existen alrededor de 268 asociaciones con personería jurídica, cada una gestiona un cuerpo activo, mientras que el total de instalaciones operativas, entre cuarteles centrales y destacamentos, supera las 300.

La diputada también remarcó que en la provincia de Buenos Aires hay más de 17.500 bomberos voluntarios distribuidos en los 135 municipios, por lo que ese despliegue requiere de recursos constantes para sostener la operatividad diaria, con gastos como combustible, mantenimiento de equipos y servicios básicos.

A partir de esos datos, advirtió que los montos actuales resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de los cuarteles. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto, cada asociación recibe entre 2,5 y 3,5 millones de pesos anuales, que se distribuyen en dos pagos semestrales.

Este esquema, según explicó la referente radical, implica que los recursos deben dividirse entre el cuartel central y los destacamentos que dependen de cada asociación. En aquellos distritos con mayor extensión territorial, esta distribución reduce aún más la capacidad operativa y la velocidad de respuesta.

“Sostener que un cuartel de Bomberos Voluntarios, suponiendo que es único en el distrito y que además recibe el monto mayor, puede afrontar los gastos operativos con ese monto es casi utópico”, planteó la representante de la UCR al describir el impacto de la falta de actualización.

Ante este escenario, cuestionó la falta de intervención del gobierno de Axel Kicillof y señaló el atraso en la actualización del fondo destinado a las asociaciones. “La ley ha previsto la manera de actualizar el monto a través de la reglamentación, pero la Autoridad de Aplicación determinada por el Poder Ejecutivo no se enteró que pasaron cuatro años desde la última vez que lo hizo”, afirmó la legisladora en los fundamentos.

Vale destacar que el proyecto busca así introducir una actualización automática que evite nuevos atrasos y garantice una mayor previsibilidad en el financiamiento del sistema. De aprobarse, la modificación que propone Minnaard impactaría de forma directa en los recursos que reciben las asociaciones y, por extensión, en la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos voluntarios en toda la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, la iniciativa también se inscribe en un contexto de creciente demanda por parte de los cuarteles, que ya advirtieron sobre el incremento de los costos y la necesidad de contar con fondos acordes a la realidad económica. (Diputados Bonaerenses). (31-03-26).