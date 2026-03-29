Hay alerta amarilla para lunes y martes

En la mañana de ayer sábado el Servicio Meteorológico Nacional había anunciado una alerta amarilla para el lunes por la tarde en nuestra región a raíz de diversas tormentas.

En las últimas horas el organismo actualizó el estado de situación y agregó condiciones similares también para el martes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos”, se destaca en el informe.

“Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, agrega.

La alerta abarca la franja sur de nuestro distrito para ambas jornadas. (29-03-26).