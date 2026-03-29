La Región

Cuatro personas fueron rescatadas en Claromecó luego de que se diera vuelta un gomón

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Rescatistas tuvieron que asistir a cuatro personas que protagonizaron un accidente en la zona de la bajada del Náutico de Claromecó. Fue luego de que se haya dado vuelta el gomón semirrígido en el que se encontraban.

Gracias al ràpido accionar de los guardavidas -que ingresaron con una moto de agua- no s registraron personas heridas.

Además, también dieron vuelta el gomón inolucrado en el incidente. Minutos más tarde, se hicieron presentes en el lugar bomberos y personal policial. (La Nueva con información de La Voz del Pueblo). (29-03-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Secundaria en Marisol: “Es un hito y una cuestión histórica para la localidad”

Monte Hermoso: el intendente Arranz gestionó un nuevo pedido de restauración del Faro Recalada

En junio se realizará el juicio por una violación en manada ocurrida en la zona rural de Villarino

Cuatro muertos en Bahía Blanca por un posible caso de monóxido de carbono

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior