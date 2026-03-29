Básquet: se jugó la primera fecha del Apertura 2026 de BASO en formativas

La Asociación de Básquet del Sudoeste (BASO) puso en marcha el Torneo Apertura 2026 en categorías formativas, con la disputa de la primera fecha en distintas sedes de la región.

La jornada inaugural tuvo actividad en Pigüé, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Coronel Dorrego, donde los clubes participaron en las divisiones Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles, dando inicio a una nueva temporada de competencia.

En Pigüé, Independiente recibió a Club de Pelota de Coronel Pringles, en una serie que dejó resultados repartidos.

En Infantiles fue victoria del local por 43 a 22, mientras que la visita se impuso en Cadetes por 72 a 30. En Juveniles, Independiente volvió a marcar diferencias y ganó por 86 a 33.

Por su parte, en Coronel Dorrego, Independiente se enfrentó a Independiente de Coronel Pringles.

El conjunto dorreguense se quedó con los triunfos en Infantiles (70-33) y Cadetes (58-40), mientras que la visita ganó en Juveniles por 46 a 27.

En Coronel Pringles, Centro Deportivo Sarmiento se impuso en las tres categorías frente a Leandro N. Alem, ganando 76-32 en Infantiles, 71-40 en Cadetes y 77-41 en Juveniles.

En tanto, en Coronel Suárez, Centro Blanco y Negro recibió a Escuela Municipal de Carhué.

El conjunto local ganó en Infantiles (69-32) y Cadetes (95-45), mientras que la visita se llevó un ajustado triunfo en Juveniles por 72 a 71.

La EBAB de nuestra ciudad, que quedó libre, también participa de la competencia. (26-03-26).