(Entrevista en LA DORREGO) Secundaria en Marisol: “Es un hito y una cuestión histórica para la localidad”

En una noticia largamente esperada por la comunidad, autoridades educativas confirmaron por LA DORREGO que Marisol contará desde este lunes con su propia oferta de educación secundaria. Se trata de una extensión de la Escuela de Educación Secundaria N°1 de Oriente que funcionará en el balneario y permitirá que estudiantes dejen de trasladarse diariamente.

“Marisol va a tener su escuela secundaria”, confirmó la jefa distrital Eugenia De Dios, quien explicó que inicialmente “se abre un plurianio con atención al ciclo básico”. La medida responde a una necesidad concreta: el crecimiento de la matrícula en el nivel inicial y primario y las dificultades que enfrentaban las familias para garantizar la continuidad educativa.

“El año pasado ya empezamos a trabajar en gestión con la Dirección General de Cultura y Educación por la dificultad del traslado”, detalló. En ese sentido, señaló que “había solo un remis y no podían acceder todos los días”, lo que dejaba a varios estudiantes en situación compleja. Actualmente, son diez los jóvenes que podrán comenzar el secundario en su propia localidad.

La implementación será inmediata. “A partir del lunes”, remarcó De Dios, destacando la rapidez del proceso: “Para los tiempos que suele llevar este tipo de cosas, fue bastante expeditivo”. Además, valoró el acompañamiento provincial: “Hemos tenido muchas respuestas, eso es para agradecer”.

Por su parte, el inspector de nivel secundario Juan Antonio Ubería precisó que la sede funcionará en un espacio cedido por el municipio: “La subdelegación de Marisol sería el lugar. Es un espacio muy lindo, muy cuidado”. También subrayó la articulación institucional: “Sin ese apoyo y respaldo sería imposible”.

El impacto de la medida trasciende lo educativo. “El hecho de no tener que trasladarse ya es mucho”, sostuvo Ubería, y agregó que la iniciativa “es el posicionamiento de cara al futuro” de la localidad. En esa línea, destacó el entusiasmo de la comunidad: “Ayer, compartir con las familias te recarga las pilas”.

La emoción también fue resaltada por De Dios: “Me fui feliz de Marisol, ver la alegría de las familias fue muy lindo”. Incluso, relató gestos simbólicos como el de una vecina que donó materiales deportivos: “Apareció con una bolsa de pelotas para la extensión”.

Las autoridades coincidieron en que este avance marca un antes y un después. “Es un hito y una cuestión hasta histórica”, afirmó Ubería, al tiempo que proyectó crecimiento: “Esto se va a establecer a largo plazo”.

Finalmente, invitaron a la comunidad al acto de inicio. “Es para festejar”, concluyeron, destacando que la nueva secundaria no solo amplía derechos educativos, sino que fortalece el arraigo y el desarrollo de Marisol.

El acto inaugural será el lunes a las 9.

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