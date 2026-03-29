(Entrevista en LA DORREGO) Benjamín Fernández: “Tenía muchas ganas de cambiar de aire y Monte me pareció una buena opción”

Benjamín Fernández García protagonizó uno de los pases más resonantes del mercado de pases en la Liga de Fútbol local. El delantero, surgido en Ferroviario, se sumó al bicampeón Atlético Monte Hermoso.

“Tenía muchas ganas de cambiar de aire y Monte me pareció una buena opción”, explicó el atacante a LA DORREGO. “Esto venía de hace dos años más o menos. (Monte) siempre estaba ahí queriendo incorporarme, pero por ahí de mi parte no estaba la convicción al 100% como para salir de Ferroviario”, admitió.

Identificado profundamente con su club de origen, la decisión no fue sencilla: “Desde chiquito estoy en Ferro y a veces costaba salir. Uno no tiene experiencia y no sabe cómo es afuera, entonces pasan muchas cosas por la cabeza”, confesó. Sin embargo, la búsqueda de crecimiento deportivo inclinó la balanza: “Uno empieza a madurar y hay decisiones que las tomás porque sentís que pueden ayudarte a mejorar”.

Sobre su llegada a Monte, Fernández García fue claro: “La decisión fue mía pura y exclusivamente. Obviamente hay familiares que pasaron por el club, pero fue más por una decisión propia de cambiar de aire”.

El delantero ya tuvo un debut soñado, ingresando desde el banco y marcando dos goles en la victoria ante SUPA, vigente subcampeón. “Sabíamos que iba a ser un rival muy duro. Fue un partido de ida y vuelta, pero fuimos eficaces: las que tuvimos fueron goles”, analizó.

Además, destacó la competitividad interna del plantel: “Tenemos un grupo bastante largo, donde el que entra lo hace con las mismas ganas que el titular”. Sobre Franco Ortíz, compañero en el albirrojo, fue contundente: “Es un placer jugar con Franco Ortiz. Me ha tocado sufrirlo y ahora trato de aprovecharlo”.

Consciente del contexto, asumió el desafío que implica llegar al bicampeón: “Saber que llegás a un club que viene de ser campeón y con muy buenos jugadores también te potencia a uno mismo”.

En cuanto a los objetivos, no esquivó la presión: Monte se perfila nuevamente como candidato. “SUPA va a ser un rival fuerte, y después los de siempre, como Ferroviario e Independiente, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”.

Por último, confirmó que su vínculo con el club es a préstamo por un año: “Mi pase pertenece a Ferro, esto es por esta temporada”.

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29-03-26