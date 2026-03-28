Con la presencia de Chalde y Priscila Minnaard, el radicalismo con mayor representación territorial de la Provincia de Buenos Aires se reunió en Saladillo

Más de 500 personas de las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires, el bloque de legisladores mayoritario de la cámara baja, legisladores nacionales e intendentes se reunieron en Saladillo, con el objetivo de posicionarse como una alternativa de poder real.

“Los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país y puntualmente a la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de la seguridad y las ineficientes prestaciones en materia de salud”, coincidieron los presentes.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Pensar el presente y construir futuro”. La apertura estuvo a cargo de la anfitriona y presidente del bloque Alejandra Lordén, el diputado provincial Valentín Miranda, el diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

Del mismo fueron parte 13 Intendentes. El mencionado Franco Flexas, de General Viamonte; José Luis Salomón, de Saladillo; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Ramón “Tito” Capra, de General Alvear; Román Bouvier, de Rojas; Lisandro Hourcade, de Magdalena; Maximiliano Suescun, de Rauch; Martín Randazzo, de General Lamadrid; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Javier Andres, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de General Madariaga. Dijeron presente también la diputada provincial Priscila Minnaard y la senadora provincial Natalia Quintana.

Durante la jornada, los presentes enfatizaron en “construir una propuesta con identidad propia, capaz de interpretar las demandas sociales y ofrecer respuestas concretas frente a una realidad cada vez más compleja”.

“Existe una creciente distancia entre la política y la vida cotidiana de los bonaerenses. Ingresos que no alcanzan, inflación persistente y servicios en retroceso configuran un escenario que exige no sólo crítica, sino también capacidad de gestión y vocación de diálogo”, coincidieron, y remarcaron la necesidad de fortalecer equipos técnicos, incorporar nuevas miradas y construir una agenda enfocada en soluciones sostenibles.

Los paneles destacados

Durante la jornada participaron destacados expositores que aportaron miradas diversas y complementarias sobre los desafíos actuales: el especialista en educación Axel Rivas, quien abordó el impacto de la inteligencia artificial en el sistema educativo; las periodistas Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda, con un enfoque en comunicación; el analista Gonzalo Aziz, que desarrolló un diagnóstico de la coyuntura nacional y provincial; y Rosendo Grobocopatel, quien reflexionó sobre la comunicación política en la era digital, aportando una perspectiva innovadora vinculada a los nuevos lenguajes y plataformas. (28-03-26).