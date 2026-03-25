Construirán diez nuevas casas para policías dorreguenses

Durante la mañana de este miércoles 25, el intendente Juan Chalde firmó en La Plata un convenio de obra con Carlos Enrique Langone, presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, para la construcción de diez viviendas para el personal policial en Coronel Dorrego.

Chalde estuvo acompañado del secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso.

Las casas serán construidas por el municipio sobre 10 parcelas de propiedad de la comuna. Las viviendas tendrán un costo 64 millones 750 mil pesos cada una y comenzarán a edificarse en los próximos 30 días. (25-03-26).