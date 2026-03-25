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Cuatro muertos en Bahía Blanca por un posible caso de monóxido de carbono

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Cuatro personas fueron halladas muertas pasado el mediodía en un departamento ubicado en calle Undiano al 69 , en el macrocentro de Bahía Blanca, en un hecho que es investigado como una posible intoxicación por monóxido de carbono.

Las víctimas son un hombre, una mujer y dos menores que serían hijos de ella. Según las primeras informaciones, no habría por el momento otra hipótesis en análisis por parte de las autoridades.

En el lugar trabajaron efectivos de la DDI y de la Comisaría Primera, junto a personal de Defensa Civil. Al ingresar a la vivienda, los ocupantes ya se encontraban sin vida y no fue posible brindarles asistencia.

El caso fue derivado a la Fiscalía para su investigación y se espera el resultado de las autopsias para confirmar si las muertes se produjeron por intoxicación con monóxido de carbono. (Fuente y foto La Brújula 24).

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