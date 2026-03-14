(Entrevista en LA DORREGO) “Son 70 años del club y queremos llegar con obras y festejar con toda la gente”

El presidente del Club Villa Rosa, Darío De Marco, destacó por LA DORREGO el trabajo que viene realizando la institución en el inicio de una nueva etapa de gestión, marcada por proyectos de infraestructura y por un año especial para la entidad, que celebrará su 70° aniversario.

“Estamos trabajando con el grupo, hace poco que arrancamos, pero hay muchas cosas por hacer todavía”, expresó De Marco al referirse a los primeros pasos de la nueva comisión directiva. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con un equipo que acompañe la gestión: “Solo es imposible. Está el grupo de comisión, los profes de fútbol infantil, de primera y mucha gente colaborando”.

El dirigente explicó que recibió un club con una base de trabajo consolidada, aunque también con algunos desafíos propios del mantenimiento diario. “Una comisión con la que yo también estuve cuatro años trabajando dejó el club bien, pero siempre pasan cosas. Arrancamos y se rompió el tractorcito de cortar césped y la bomba de agua de riego principal, que son desgastes que se van dando con el uso”, comentó.

Entre los proyectos más importantes de la institución aparece la ampliación del salón principal, con la intención de llegar a tiempo para un evento especial. “Estamos por agrandar el salón y tratar de llegar, si se puede, a la fiesta de los 70 años, que va a ser el 23 de mayo, porque el club cumple el 24”, explicó.

Además de esa obra, la dirigencia tiene en carpeta otras iniciativas. “Tenemos varios proyectos. Está la ampliación del salón, ver si podemos cambiar nuevamente el colectivo que utilizamos para viajar y también un proyecto de hacer algo con césped sintético”, señaló. Incluso adelantó una idea más ambiciosa: “Hay un proyecto de hacer un predio con pileta en la parte de atrás del club”.

De Marco también resaltó el trabajo social y deportivo que se desarrolla en la institución. “Tenemos escuelita de fútbol femenino, escuelita de chicos y fútbol masculino en todas las categorías”, indicó.

En el plano deportivo, el club decidió el regreso de Alejandro Papasidero como entrenador del plantel superior, el técnico que le dio a la institución un título después de muchos años. “Después de 39 años Alejandro nos sacó campeón. Tiene una pertenencia muy grande con el club y rápido se dio la posibilidad de que vuelva”, contó.

Sobre las expectativas para la temporada, el presidente fue prudente. “La idea es competir. Hay equipos muy fuertes, pero va a haber un lote de equipos peleando y después se verá. Es un torneo muy largo”, analizó.

Finalmente, De Marco aprovechó para convocar a la comunidad a acompañar al club en este año especial. “Son 70 años y pasó mucha gente por el club. Mucho esfuerzo para llegar hasta acá, por eso necesitamos que la gente se arrime, que vuelva a colaborar. El club es de todos y entre diez o quince no lo podemos llevar adelante”, concluyó.

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14-03-26