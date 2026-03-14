Cambios en el sistema de bomberos voluntarios

El Gobierno nacional dispuso la creación de un registro único para las asociaciones de bomberos voluntarios y aprobó un nuevo esquema para la gestión y rendición de los subsidios que reciben estas entidades en todo el país.

La medida fue formalizada a través de una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial y establece la puesta en marcha del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, que funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios de la Agencia Federal de Emergencias.

Según la norma, el nuevo registro permitirá ordenar la inscripción, el reconocimiento y el control de las asociaciones de bomberos voluntarios que integran el sistema nacional. También fijará criterios comunes para la gestión administrativa, operativa y financiera de estas organizaciones.

Las entidades que ya estaban reconocidas en registros anteriores conservarán su condición, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la nueva reglamentación.

La resolución también aprueba dos marcos normativos: el Reglamento del Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y el Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Ambos documentos establecen estándares mínimos de funcionamiento y procedimientos para la utilización y control de los fondos públicos que reciben los cuarteles.

Además, el Gobierno dispuso que el sistema digital de rendición de cuentas incorpore un reporte automático generado por el módulo web del sistema de bomberos voluntarios. Ese documento reemplazará el modelo de carta de presentación que se utilizaba hasta ahora para justificar los gastos de los subsidios.

La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios tendrá a su cargo la administración del registro, el análisis de las solicitudes de reconocimiento de nuevas asociaciones y la fiscalización periódica de las entidades ya inscriptas. También podrá realizar verificaciones previas, emitir certificados de reconocimiento y proponer la suspensión o pérdida del registro ante incumplimientos.

La resolución establece que el nuevo régimen comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el esquema actualizado para la rendición de subsidios se aplicará a los pagos que se realicen a partir de 2026.

Con esta decisión, el Gobierno dejó sin efecto varias normas anteriores que regulaban el funcionamiento del sistema, con el objetivo de unificar los criterios administrativos y simplificar los procedimientos para las asociaciones de bomberos voluntarios en todo el país. (14-03-26).