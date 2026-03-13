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Fue un viernes de charlas técnicas en la Fiesta del Olivo

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Una jornada de charlas técnicas se vivió hoy viernes en la Fiesta Provincial del Olivo. Participaron expertos, productores y referentes del sector olivícola.

La primera actividad se desarrolló bajo el eje temático “Del olivar al mundo”, con tres disertantes: Pierluiggi Pierantozzi expuso sobre la importancia de la caracterización y conservación del germoplasma olivícola, Alfredo Martín Scatizza desarrolló estrategias concretas para llevar el aceite de Dorrego a las góndolas internacionales, y María Elina Buffa cerró el bloque con una mirada práctica sobre el análisis sensorial como herramienta para producir con rumbo y vender mejor.

Luego, se realizó la actividad “Argentina Olivícola”, con un programa centrado en la identidad productiva regional: María Elena Puerta presentó una exploración del paisaje, las experiencias y la identidad de la Argentina olivícola; Pierluiggi Pierantozzi analizó el comportamiento del olivo frente a la variabilidad ambiental; Matías Alcetagaray expuso sobre el alperujo de Coronel Dorrego como fuente rica en compuestos fenólicos; y Mariano Winograd cerró con una mirada estratégica sobre los olivos en el sudoeste bonaerense, la conformación de un clúster y la construcción de una entidad regional. (13-03-26).

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