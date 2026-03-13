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El Concejo reconoció los 103 años de trayectoria de Neumáticos Olivieri

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El Concejo Deliberante tomó conocimiento de una nota enviada por los propietarios de la empresa Neumáticos Olivieri, Teresa González Olivieri y Roberto Rosselló, en la que informaron el cierre de la histórica actividad comercial tras 103 años de trabajo ininterrumpido en nuestra ciudad.

En el escrito, los firmantes señalaron que la empresa concluyó su historia comercial el 31 de enero del presente año, luego de más de un siglo de presencia en la comunidad. En la carta destacaron que, desde sus inicios, el emprendimiento fue mucho más que una unidad productiva: “Fue trabajo, aprendizaje, encuentros cotidianos y un compromiso sostenido con la comunidad que fue testigo de su génesis y de su permanencia”.

Asimismo, recordaron que durante más de cien años la empresa atravesó diferentes transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, sosteniendo siempre valores como el respeto, la responsabilidad y el esfuerzo. También expresaron su agradecimiento a quienes acompañaron el recorrido del comercio a lo largo del tiempo, entre ellos colaboradores, clientes, instituciones, proveedores y vecinos.

Durante el tratamiento del tema en el recinto, el concejal Casiano Gutiérrez solicitó la palabra y recordó que se había acordado enviar un saludo institucional a los propietarios de la gomería en reconocimiento a su extensa trayectoria.

Desde la presidencia del cuerpo deliberativo, Tomás Del Valle destacó el recorrido de la empresa, que atravesó cuatro generaciones de la familia Olivieri, remarcó que, seguramente, fueron muchos los años en los que debieron afrontar distintas dificultades y contextos económicos.

En ese marco, el Concejo Deliberante hizo llegar un saludo y reconocimiento a Teresa González Olivieri y Roberto Rosselló por los 103 años de actividad comercial en el distrito, deseándoles además el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. (13-03-26)-

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