Emiten alerta por lluvias y tormentas para este domingo

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó la emisión de una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas que afectará a distintos distritos del sur de la provincia de Buenos Aires durante el domingo 15 de marzo.

De acuerdo al reporte, el fenómeno se desarrollará entre las últimas horas de la tarde y la noche, período en el que se espera la llegada de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Las áreas alcanzadas por la alerta dentro de la Zona DC 6 incluyen los distritos de Adolfo Alsina, Saavedra, Coronel Suárez, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino y Patagones.

Según el pronóstico, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los acumulados de lluvia, se estiman valores entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de forma localizada durante los momentos de mayor intensidad.

Desde los organismos oficiales recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles eventos meteorológicos adversos.

Para más información se puede consultar el sitio del Servicio Meteorológico Nacional: www.smn.gob.ar/alertas.

Ante cualquier emergencia, se encuentran habilitados los siguientes números: 911, 100, 103 y 107. (13-03-26).