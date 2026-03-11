(Entrevista en LA DORREGO) “Somos lo que comemos”: el aceite de oliva extra virgen y sus beneficios para la memoria

Hoy miércoles 11, a las 18, en el Centro Cultural Municipal, se realizará la jornada “Olivo y Salud”, en la que especialistas abordarán los beneficios del aceite de oliva para el organismo.

La licenciada María del Carmen Codagnone disertará sobre “El aceite de oliva: un aliado del cerebro”.

Por su parte, Daniela Lissarrague Polinesi presentará la charla “Aceite de oliva para el corazón: beneficios del AOVE para el sistema cardiovascular”.

En tanto, María Belén Pérez Aagaard expondrá sobre “Nutrición antiinflamatoria, corazón fuerte, mente calma: el rol del aceite de oliva”.

En diálogo con LA DORREGO, María Del Carmen Codagnone destacó que la iniciativa de la charla surgió cuando comenzaron a organizarse las actividades del evento. “Cuando vi por los medios que estaban preparando las primeras reuniones, se me cruzó la idea de decir: ¿cómo podría intervenir la Dirección de Salud en esto?”, contó. Tras conversar con las autoridades municipales y con su director, el médico Santiago Braghero, se sumaron a la propuesta otras profesionales de la salud.

Adelantó que la exposición será breve y accesible para todo público. “Queremos que sea algo corto, ameno y entendible, muy simple, no demasiado técnico”, explic. En su caso, abordará los efectos del aceite de oliva en el funcionamiento cerebral, apoyándose en evidencia científica reciente.

Según detalló, uno de los hallazgos más importantes tiene que ver con la función cognitiva. “Hoy existen estudios que muestran cómo el aceite de oliva extra virgen protege y mejora la memoria y la atención”, señaló. También mencionó su papel en la neuroprotección, ya que ayuda a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, dos procesos que afectan a las neuronas.

Otro aspecto clave es la prevención de enfermedades neurodegenerativas. “Se ha observado que puede contribuir a retrasar el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer”, explicó.

Codagnone recordó que buena parte de estas conclusiones provienen de investigaciones realizadas en Europa, particularmente en España, con personas de entre 55 y 75 años. “Durante dos años se comparó a quienes consumían aceite de oliva extra virgen con quienes no lo hacían, y se observaron mejoras en memoria y concentración en el primer grupo”, indicó.

Sin embargo, aclaró que el aceite de oliva debe entenderse como parte de un estilo de vida saludable. “No es que encontramos la piedra filosofal y dejamos todos los medicamentos; hablamos de una dieta equilibrada con un ingrediente que, consumido en la dosis adecuada y a lo largo del tiempo, trae efectos muy favorables”, remarcó.

En ese sentido, destacó otros pilares del cuidado cerebral. “El ejercicio físico hoy por hoy no es opcional, es obligatorio, a cualquier edad”, afirmó. A eso se suma la importancia del vínculo social: “A nuestro cerebro le gusta estar con otro cerebro. La socialización es fundamental para la salud mental”.

Para Codagnone, además, la charla es una forma de revalorizar un producto cercano a la comunidad. “Es algo que tenemos al alcance de la mano. En definitiva, somos lo que comemos, y la alimentación tiene muchísima importancia en el funcionamiento del cerebro”, concluyó.

Escuchá la nota:

11-03-26