(Entrevista en LA DORREGO) Casiano Gutiérrez: “El voto doble se ha usado muy poco”

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante, Casiano Gutiérrez, analizó por LA DORREGO el nuevo escenario político tras la pérdida de la mayoría propia y sostuvo que el desafío será fortalecer el debate sin perder el respeto institucional. “Es una gran responsabilidad de todos cuidar las instituciones, porque si no después no queda nada”, afirmó.

Dijo que, si bien el oficialismo pasó de seis a cinco bancas, en los últimos años no se hizo un uso abusivo de la mayoría. “El voto doble se ha usado muy poco y para cuestiones que seguimos sosteniendo”, explicó para rechazar la idea de una mayoría automática planteada por concejales de obras bancadas.

En ese sentido, consideró que más allá de las tensiones nacionales y provinciales, el eje debe estar puesto en los temas locales: “Más allá de todas las cuestiones nacionales y provinciales, si hay algo que tenemos en común es que vamos a priorizar lo local. Ahí es donde vamos a encontrar los acuerdos”.

También reconoció que los debates nacionales se “cuelan” en el recinto, especialmente por la intensidad del discurso del gobierno de Javier Milei. No obstante, defendió la necesidad de argumentar cada postura con claridad, particularmente en discusiones sensibles como la actualización de tasas.

Tasas, servicios y responsabilidad fiscal

Sobre el debate por el aumento de tasas, Gutiérrez defendió la postura del bloque radical de aplicar un incremento del 30% —luego desdoblado— frente a la propuesta de otros sectores de llevarlo a cero. Argumentó que las tasas están vinculadas a la contraprestación de servicios y que deben sostenerse en función de los costos reales.

“Quisimos detallar por qué sustentábamos el aumento, para que el vecino sepa cuánto contribuye, a dónde va eso y qué se hace con eso”, señaló. Según explicó, el promedio para un hogar ronda los 24 mil pesos y consideró que no se trata de un monto desproporcionado si se contemplan todos los servicios municipales, incluidos aquellos que no se cobran como tasa, como salud, deportes o cultura.

En relación con el planteo de la Sociedad Rural para eliminar la tasa de marcas y señales, indicó que el proyecto original es inviable en su redacción actual y aclaró que se trata de un esquema regulado por ley provincial. “Es parte del Código Rural y establece la facultad del municipio para ejercer el control. Esa contraprestación hay que cobrarla porque tiene un costo”, explicó.

Si bien manifestó comprender el reclamo de la entidad ruralista, advirtió que el margen presupuestario es limitado: el presupuesto fue aprobado con modificaciones menores al uno por ciento y no hay grandes partidas para reasignar. A título personal, sostuvo que eliminar o afectar directamente esos recursos no sería viable sin una reforma a nivel provincial.

La derrota electoral y el rumbo de la UCR

Consultado por la derrota electoral tras 28 años de hegemonía radical en el distrito, Gutiérrez consideró que se trató de un fenómeno “multicausal”, con fuerte incidencia del contexto nacional y el arrastre de La Libertad Avanza. Reconoció que el resultado lo sorprendió y admitió que en campaña puede generarse una “burbuja” que distorsiona la percepción real.

También señaló que la ausencia de elecciones PASO pudo haber incidido en el ordenamiento interno y en la contención de sectores disconformes. No obstante, reafirmó la importancia de sostener la identidad partidaria: “Tenemos la responsabilidad de mantener nuestros principios, aunque a veces toque perder una elección”.

De cara al futuro, se mostró optimista respecto a la recuperación electoral y defendió la gestión local del radicalismo. Destacó la solidez financiera del municipio, el cumplimiento en el pago de salarios y aguinaldos, y las inversiones en vivienda y equipamiento sanitario con fondos propios.

En el orden nacional, sostuvo que la UCR debe consolidar su rumbo y fortalecer el liderazgo de intendentes y gobernadores. “Hay muchas experiencias de gobierno exitosas del radicalismo. Tenemos que aprender a vendernos mejor”, expresó.

Finalmente, reafirmó la identidad del partido como un espacio “transparente y honesto”, y concluyó: “Eso es clave para que se apoye a la Unión Cívica Radical: tiene muestras de lo que vale”.

06-03-26