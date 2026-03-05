Chalde en el Concejo: “Decían que no se podían hacer viviendas, pero sí se puede”

En la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Juan Chalde realizó un extenso repaso de gestión y trazó los principales ejes para 2026, con un fuerte énfasis en la política habitacional, la inversión en salud y la continuidad del equilibrio fiscal.

“Decían que no se podían hacer viviendas, pero sí se puede”, afirmó el jefe comunal al destacar que durante la gestión se ejecutaron 78 viviendas y que, con los proyectos en marcha, se alcanzarán 95 soluciones habitacionales entre fines de este año y comienzos del próximo. Actualmente ya se entregaron 63 unidades “llave en mano”, por lo que sostuvo que en Dorrego “no son promesas en el aire, son hechos concretos”.

Chalde detalló la ejecución de 46 viviendas del Programa Bonaerense II, cuatro del FOMUVI en lotes municipales, diez financiadas por la Caja de Jubilaciones de la Policía bonaerense y otras diez en terrenos particulares. Además, avanzan ocho nuevas viviendas del FOMUVI y se proyectan más casas tanto en terrenos municipales como privados. También subrayó la inversión municipal para dotar de gas a los nuevos barrios en Dorrego, Oriente y El Perdido, con un desembolso superior a los 184 millones de pesos.

En materia de salud, resaltó la incorporación del tomógrafo al Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón y la calificó como “un sueño de muchos años y una promesa cumplida”, en una inversión total —entre equipo, obra civil y nueva farmacia— que superó los 400 millones de pesos. Se sumaron nuevas especialidades como nefrología y puericultura, se reforzaron áreas como psiquiatría, fonoaudiología y diagnóstico por imágenes, y se concretaron mejoras estructurales, entre ellas la instalación de un tanque de oxígeno centralizado que permitirá reducir costos operativos.

De cara a 2026, anunció como proyecto prioritario la construcción del área de atención oncológica dentro del predio hospitalario, que contará con equipamiento donado por un privado. “No vamos a parar hasta lograrlo”, remarcó, en respuesta a versiones que ponían en duda su concreción.

En el plano social, destacó la implementación del programa municipal que reemplazará la entrega de bolsones alimentarios por un sistema de asistencia económica para la compra directa en comercios del distrito, con el objetivo de “fortalecer la dignidad y la autonomía”. También ponderó el alcance del programa Sentir, que ya acompañó a 140 familias, y la creación del área de Juventud, una promesa de campaña que —dijo— “hoy es un hecho”.

El área juvenil impulsó la bolsa de empleo local, con 125 personas inscriptas, y consolidó programas como Envión y Orientando tu Futuro. Además, se realizó la primera Expo Joven y actividades destinadas a la prevención de consumos problemáticos y salud mental.

En infraestructura urbana, Chalde enumeró obras en todas las localidades del distrito: cordón cuneta, mejoras en espacios públicos, ampliaciones de redes de agua y cloacas, renovación de luminarias LED y trabajos en edificios municipales. En Marisol se avanzó en mejoras en la rambla, red eléctrica, juegos y mantenimiento general; en El Perdido y Oriente se ejecutaron obras viales, sanitarias y comunitarias.

En el ámbito rural, destacó la adquisición de motoniveladoras mediante leasing y recursos propios, con una inversión superior a los 700 millones de pesos, y aseguró que, pese a las condiciones climáticas adversas, los caminos mantuvieron transitabilidad durante toda la campaña agrícola.

En educación, informó que el municipio otorgó casi 35 millones de pesos en subsidios a cooperadoras escolares y destinó cerca de 250 millones del Fondo Educativo a obras y mejoras en establecimientos. También subrayó los talleres de comprensión lectora para alumnos de sexto año, articulados con la Jefatura Distrital.

Desde Hacienda, señaló que en 2025 se regularizaron deudas por más de 480 millones de pesos mediante planes de pago y que los intereses recaudados alcanzaron 186 millones, defendiendo un esquema que premia al contribuyente cumplidor con descuentos por pago en término.

En el cierre, Chalde agradeció la aprobación del Presupuesto 2026 y destacó que el municipio mantiene equilibrio fiscal desde hace más de dos décadas. “El Estado debe ser eficiente y la ciudadanía debe asumir que, junto con derechos, también hay obligaciones”, expresó.

Finalmente, convocó al diálogo político en un Concejo sin mayorías automáticas y reafirmó su compromiso con “el trabajo intenso, la honestidad y la franqueza”, dejando formalmente inaugurado el nuevo período legislativo. (05-03-26).