Fue entregada hoy viernes en nuestra ciudad una nueva vivienda en la modalidad terreno propio.

El acto fue encabezado por el intendente Juan Carlos Chalde, que hizo entrega de la llave de la casa a su propietaria, Ana Claudia Bettini.

De esta manera, son 63 las viviendas otorgadas durante la gestión del actual jefe comunal.

La vivienda entregada hoy pertenece Fondo Municipal de Viviendas (FOMUVI), a través del cual la municipalidad aporta la totalidad de materiales y mano de obra para la construcción sobre un terreno propiedad del adjudicatario.

“Es un momento muy feliz, y solo agradecimiento para el intendente y su gente. Me parece un sueño ver la casa terminada, parece que fue ayer que me inscribí”, destacó Ana Claudia. También agradeció también a los constructores y a toda su familia.

Por su parte, Chalde dijo: “Los compromisos realizados se concretan, porque no es un proyecto entregar casas a nuestras familias dorreguenses, sino que ya son 63 realidades y vamos por muchas más”. (Fuente: Municipalidad Coronel Dorrego). (27-02-26).