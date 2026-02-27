La ciudad

La colonia de verano finalizó con más de 150 participantes

Más de 100 chicos y 50 adultos participaron de la colonia de verano que finalizó este viernes sus actividades.

La propuesta fue organizada por la Dirección de Deportes y estuvo destinada a chicos y chicas de entre 6 y 12 años, además de un grupo de adultos. Durante la temporada se desarrollaron actividades recreativas, deportivas y acuáticas.

El programa incluyó juegos al aire libre, talleres de manualidades, clases de natación, aquagym y un campamento nocturno. Las actividades se realizaron durante las semanas de verano en espacios municipales.

Desde la organización señalaron que las familias acompañaron el desarrollo de la iniciativa. (27-02-26).

