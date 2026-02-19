La ciudad

Paro: comunicado de la Cooperativa Obrera

La Dorrego Send an email
FOTO ARCHIVO

En el marco del paro nacional de 24 horas convocado por las centrales sindicales para este jueves, la Cooperativa Obrera informó que, “en la medida de lo posible”, mantendrá abiertas todas sus sucursales.

A través de un comunicado, la entidad señaló que respeta “tanto el derecho a trabajar como el derecho de adhesión a la huelga”, por lo que cada punto de venta adaptará su operatoria a la cantidad de personal que concurra. En ese sentido, la prestación del servicio a los asociados quedará sujeta a la disponibilidad de trabajadores en cada sede. (19-02-26).

