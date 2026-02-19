Abrieron las preinscripciones para la Fiesta del Olivo

La ciudad

La municipalidad de Coronel Dorrego informó que ya se encuentra abierta la preinscripción para quienes deseen formar parte de la próxima edición de la Fiesta Provincial del Olivo, que se desarrollará del 13 al 15 de marzo en el vivero parque de la vecina ciudad.

El director de Producción y Turismo, Juan Ignacio Colantonio, aclaró que la convocatoria está dirigida a artesanos, emprendedores y también a quienes quieran integrar el patio gastronómico, uno de los espacios más convocantes del evento.

Los interesados podrán realizar la preinscripción hasta el 27 de este mes inclusive, acercándose a la Oficina de Producción o comunicándose telefónicamente al 2921-425390. (19-02-26).

