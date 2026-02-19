Tras el ultimátum de la Liga de Dorrego, el debate en Pringles arde en redes

La posible salida de los clubes de Coronel Pringles hacia la Liga de Coronel Dorrego sumó un capítulo decisivo y polémico tras la reunión realizada en la sede liguista dorreguense.

La postura fue clara: si Club de Pelota, Almaceneros, Alumni, Divisorio e Independiente quieren disputar el torneo 2026, deberán solicitar la afiliación formal a la liga. Ya no se contempla un permiso provisorio por un año. La dirigencia de Dorrego busca garantizar continuidad y evitar organizar un campeonato que pueda desarmarse en 2027.

Los cinco clubes tienen plazo hasta el próximo miércoles para presentar ante el Consejo Federal la nota solicitando el cambio de jurisdicción. En la práctica, eso implicaría dejar la Liga de Coronel Pringles.

La noticia encendió un intenso debate en el Facebook del medio El Orden de Pringles, donde se pueden leer posturas firmes y, en muchos casos, enfrentadas.

“Es hora de dar el paso”

Entre quienes apoyan la decisión, Jorge “Tyty” Bottini consideró que el cambio puede ser positivo para elevar la competitividad. Señaló que la falta de público —salvo en instancias decisivas— afecta directamente la economía de los clubes.

“Los clubes se sustentan con entradas, entre otras cosas. Por esa falta de competitividad la gente no se acerca”, expresó. Y dejó un mensaje claro: más allá de la liga que se juegue, el fútbol necesita acompañamiento en las tribunas cada domingo.

En la misma línea, Mauricio “Checho” Acosta opinó que “es lo mejor que puede pasar si acá no hay liga”, dando a entender que la situación actual en Pringles no ofrece certezas.

“Se termina el fútbol para siempre”

Del otro lado, las voces críticas fueron contundentes. Claudia Cortadi advirtió que una afiliación definitiva podría significar “enterrar de por vida al fútbol” en la ciudad. Insistió en que las consecuencias las pagarían especialmente los jugadores, los chicos de inferiores y el fútbol femenino.

Además, señaló el impacto económico indirecto que genera cada jornada deportiva: adicionales policiales, personal de salud y trabajadores vinculados a la organización de partidos. “No pensaron en nada”, sostuvo, asegurando que había alternativas para sostener la liga local mientras se resolvían los problemas estructurales.

Carlos Alberto Ayala recordó el antecedente de la Liga Carhuense, que dejó de disputarse en 1991 y nunca volvió, planteando el temor de un final similar para Pringles.

Dudas, reproches y alternativas

También surgieron cuestionamientos hacia la dirigencia. Claudia Nieto se preguntó por qué Dorrego no planteó desde el inicio la condición de afiliación formal. Hugo Conti sostuvo que “era cantado” que la exigencia llegaría y advirtió que, una vez afiliados, los clubes podrían quedar sin margen de negociación.

Varios usuarios sugirieron que la opción habría sido sumarse por un año a la liga de Coronel Suárez para evitar una ruptura definitiva. “Ahora los agarraron y no salen más de ahí”, comentó José Quiros, en tono crítico.

Marcelo Migüel felicitó al Club Alem por mantenerse al margen de la movida y cuestionó que otros prioricen “los negocios” por sobre el fútbol. En tanto, Annabella Rossi planteó una pregunta que se repitió en distintos comentarios: cómo es posible afrontar los gastos de viajes y competencia en otra liga, pero no haber logrado hacer más competitiva la de Pringles.

Entre la tristeza y la ironía

El sentimiento predominante en muchos mensajes fue de tristeza. Susana Ester Vázquez lamentó el esfuerzo de los clubes por mantener canchas e infraestructura. María Rosa Luna graficó la situación diciendo: “Cuando parecía que arrancaba, se terminó la nafta”.

Otros eligieron el humor para describir el conflicto. Desde “es una serie de Netflix” hasta “el cuento de nunca acabar”, las comparaciones reflejan el desgaste que genera un proceso largo y cargado de incertidumbre.

Una semana decisiva

Con el plazo corriendo, los clubes deberán tomar una determinación histórica: afiliarse formalmente a Dorrego y asegurar competencia en 2026, o sostener su pertenencia a la liga pringlense asumiendo los riesgos que ello implica.

La próxima semana podría marcar el inicio de una nueva etapa. O el cierre definitivo de otra. (19-02-26).