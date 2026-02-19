Acuerdan una suba del 8,5% para los empleados municipales

El intendente Juan Chalde, acompañado de funcionarios de su gabinete, se reunió con integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y fue acordado un aumento salarial de 8,5% y un idéntico porcentaje para las bonificaciones.

“Este esfuerzo económico que realiza el gobierno pretende que no disminuya el poder adquisitivo de los trabajadores del municipio”, destacó Chalde.

En el encuentro desarrollado en la mañana de hoy jueves en el despacho del jefe comunal se consensuó, además, con el gremio continuar realizando estas reuniones de trabajo para seguir evaluando, entre otros temas, las variables inflacionarias y futuros aumentos en los haberes. (19-02-26).