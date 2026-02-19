Docentes bonaerenses anuncian un paro durante el primer día del ciclo lectivo 2026

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció un paro de actividades para el 2 de marzo. La medida de fuerza complicaría el inicia del ciclo lectivo 2026 ya que ese lunes deberían empezar las clases. Cómo siguen las paritarias.

Según la convocatoria oficial, la protesta tiene media docena de reclamos, pero principalmente es para pedir un aumento de salarios. Cabe recordar que las negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof siguen su curso, pero están cada vez más complicadas: la Provincia ofreció un incremento de 1,5% que los gremios rechazaron por insuficiente y desde entonces no hubo más reuniones.

En este marco, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) había anticipado la posibilidad de hacer un paro el primer día del ciclo lectivo que está por empezar y este jueves el resto de los sindicatos de la FUDB se sumaron. De concretarse la jornada de protesta, sería la primera vez que las clases no arrancan en tiempo y forma para la gestión Kicillof.

Faltan 6 días hábiles para el inicio oficial del ciclo lectivo por lo que todavía hay tiempo de que los gremios y la Provincia lleguen a un acuerdo. De hecho, para demostrar buena voluntad, el gobierno bonaerense confirmó que va a liquidar los sueldos de febrero con un aumento del 1,5% a cuenta de futuros incrementos. La intención es seguir negociando hasta destrabar las paritarias y garantizar el comienzo de clases. (Infocielo). (19-02-26).