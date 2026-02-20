Un repaso random por nuestro archivo / 15-08-08: descendientes del “Tigre del Quequén” visitaron el balneario Marisol

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 15 de agosto de 2008:

La subdelegada de Marisol, Geralda Gabotto, contó esta mañana que “el balneario fue visitado por familiares de Felipe Pacheco, conocido en toda la región como el “Tigre del Quequén”.

“Estuvieron con nosotros Olga Smith y su madre, quienes pidieron visitar la “Cueva del Tigre”, y así establecimos contacto con representantes de las generaciones siguientes” de un personaje tan importante para la zona”, dijo la funcionaria a LA DORREGO.

La cueva recibe este nombre por la historia que cuenta que en el siglo XIX (1.870), un cuatrero o bandido de apellido Pacheco, también mencionado por algunos como “el Robin Hood” de la Pampa, se refugiaba allí escapando de la Justicia. (20-02-26).