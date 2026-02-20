Siempre que amanezca y el faro esté de pie hay esperanza

Nota de Natalia Di Martino en Noticias Monte Hermoso

La imagen de una Argentina que algún día soñó ser grande.

El Faro Recalada a Bahía Blanca, el más alto del país y el más alto de Sudamérica en estructura abierta.

Es monumento nacional y se encuentra en gravísimo estado.

Hay un supuesto informe que yo no vi, que dice que su estado es deplorable pero que aún no corre riesgo de venirse abajo. Sin embargo, ese supuesto informe es de hace tres años atrás, o sea…

¿Corre riesgo de caer el faro? No lo sabemos…

¿Por qué el predio que lo rodea está cerrado? No lo sabemos…

¿Por qué el museo naval no está brindando su servicio? No lo sabemos…

¿Por qué pasaron 20 años desde su última puesta en valor? No lo sabemos…

¿Por qué no tiene más la placa del emblema azul? No lo sabemos… ¿Será que para el Servicio de Hidrografía Naval ya cumplió su función? No lo sabemos…

¿Para la Armada ya es obsoleto? No lo sabemos…

¿Qué hace el municipio de Monte Hermoso para reclamar por su símbolo más importante? Presentó un expediente. ¿Dónde está el expediente? No lo sabemos…

¿Por qué están dejando venir abajo al Faro Recalada a Bahía Blanca? No lo sabemos.

Lejos de encontrar respuestas, solo tengo cada vez más preguntas. Pero siempre que amanezca y el faro esté de pie, hay esperanza.

Por favor hagan algo.

*Marité Caramelli, persona que admiro mucho (aparte fue mí maestra) va a dar una charla sobre el faro, el miércoles en la Biblioteca Popular de Monte Hermoso. Es muy importante saber la historia detrás del gigante para seguir pidiendo por su puesta en valor. (20-02-26).