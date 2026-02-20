(Entrevista en LA DORREGO) Peluqueras en Acción: más de 15 años transformando solidaridad en pelucas y esperanza

Peluqueras en Acción es una ONG nacida en el año 2010 en Bahía Blanca, impulsada por Stella Maris Dinoto a partir de una experiencia de fuerte compromiso social. Luego de dictar cursos municipales y recorrer barrios periféricos cortando el cabello de manera gratuita, comenzó a gestarse este proyecto solidario que con el tiempo se transformó en un banco de pelucas de cabello natural para personas que atraviesan distintas patologías.

En diálogo con LA DORREGO, Stella dijo que, actualmente, la organización confecciona y dona pelucas oncológicas y no oncológicas, des04tinadas también a personas con alopecia, cirugías u otras situaciones que requieren una prótesis capilar. Además de pelucas, realizan toppers y otras soluciones vinculadas al cabello, siempre sin costo para quienes lo necesitan.

Añadió que el trabajo se sostiene gracias a un grupo de voluntarias que se desempeñan en la sede ubicada en calle 1380, espacio cedido por el Municipio de Bahía Blanca, que además colabora con los servicios básicos. Allí, cuatro voluntarias se encargan específicamente del armado de las pelucas, mientras que otras colaboradoras cumplen diferentes funciones dentro de la ONG.

Destacó que las personas interesadas pueden acercarse personalmente para solicitar una peluca, preferentemente antes de la caída del cabello, lo que permite una mejor adaptación. También reciben consultas de otras localidades, como Coronel Dorrego y la región, coordinando a través de fotos y contacto telefónico. La ONG recibe una gran cantidad de donaciones de cabello, lo que permite dar respuesta sin exigir la devolución de las pelucas: cada prótesis es entendida como parte del proceso personal de quien la recibe, respetando sus tiempos y decisiones.

Para sostener la compra de insumos, Peluqueras en Acción realiza actividades solidarias, como ventas comunitarias, que cuentan con un fuerte acompañamiento del periodismo local y la comunidad. Además, en la sede funciona una escuela de estética gratuita, con cursos semanales abiertos a la comunidad.

De cara al futuro, la organización abrirá en marzo una nueva convocatoria para sumar voluntarios y seguir fortaleciendo una labor que, desde hace más de una década, pone la solidaridad y la dignidad en el centro de la escena.

