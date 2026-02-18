Una mujer murió luego de un vuelco en la Ruta 51: hay dos heridos

El despiste y vuelco de un Fiat Siena que se dirigía desde Monte Hermoso hacia Rosario, provincia de Santa Fe tuvo lugar durante la jornada del martes en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 542, en jurisdicción de La Madrid, dejando como saldo una mujer fallecida.

En el vehículo viajaban un matrimonio y una niña de 10 años. Los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital “Dr. Mariano Etchegaray”. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Patricia Beatriz Leguizamón, de 52 años, quien había sido intervenida quirúrgicamente.

El conductor, también de 52, y la menor permanecen internados con golpes y heridas leves, aunque fuera de peligro. En este caso intervienen la Ayudantía Fiscal de General La Madrid y la UFI N° 7, a cargo del fiscal Marcelo Urlezaga, bajo la carátula de “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas”. (Fuente y foto La Brújula 24). (1-02-26).