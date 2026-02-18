La Municipalidad destacó que Marisol tuvo ocupación plena en carnavales

“El último fin de semana largo de carnavales dejó en el Balneario Balneario Marisol una postal que combina naturaleza, cultura y comunidad. Con ocupación plena y un marcado movimiento turístico, vecinos y visitantes compartieron jornadas intensas de actividades pensadas para todas las edades, en una propuesta impulsada por la Dirección de Producción y Turismo”.

Así comienza el parte del Departamento Ejecutivo.

“El domingo, el cielo fue protagonista. La actividad de astroturismo, coordinada junto al Centro Astronómico de Monte Hermoso, reunió a más de 150 personas que pudieron observar a través de telescopios el planeta Júpiter, la Nebulosa de Orión y distintas constelaciones, en una experiencia que combinó divulgación científica y asombro compartido”, añade el comunicado.

Así sigue el texto oficial:

“La música también tuvo su espacio. En el Anfiteatro David Mathov se presentó la banda tresarroyense Juego de Damas, que ofreció un repertorio de clásicos del rock nacional y convocó a un público que acompañó cada canción.

El cierre llegó el lunes con la fiesta de carnaval, donde el dúo musical Rila y Tin y la banda bahiense Chula Cumbia pusieron ritmo y color a una noche que tuvo amplia participación y un clima festivo que se extendió hasta el final.

“Más allá de la convocatoria y el impacto turístico, el espíritu de la propuesta fue generar espacios de encuentro. Porque las actividades culturales, recreativas y de esparcimiento no solo entretienen; también fortalecen vínculos y construyen comunidad. En Dorrego, el desarrollo del turismo y la cultura va de la mano de una convicción profunda: crecer implica interactuar, compartir y potenciar lo que somos entre todos.

“En Marisol hubo propuestas para cada gusto y cada edad. Y esa diversidad, que convoca y reúne, reafirma que cuando se generan oportunidades de encuentro, el resultado es siempre más que un evento: es comunidad en acción”. (18-02-26).