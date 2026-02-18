La Región

La Municipalidad destacó que Marisol tuvo ocupación plena en carnavales

“El último fin de semana largo de carnavales dejó en el Balneario Balneario Marisol una postal que combina naturaleza, cultura y comunidad. Con ocupación plena y un marcado movimiento turístico, vecinos y visitantes compartieron jornadas intensas de actividades pensadas para todas las edades, en una propuesta impulsada por la Dirección de Producción y Turismo”.

Así comienza el parte del Departamento Ejecutivo.

“El domingo, el cielo fue protagonista. La actividad de astroturismo, coordinada junto al Centro Astronómico de Monte Hermoso, reunió a más de 150 personas que pudieron observar a través de telescopios el planeta Júpiter, la Nebulosa de Orión y distintas constelaciones, en una experiencia que combinó divulgación científica y asombro compartido”, añade el comunicado.

Así sigue el texto oficial:

“La música también tuvo su espacio. En el Anfiteatro David Mathov se presentó la banda tresarroyense Juego de Damas, que ofreció un repertorio de clásicos del rock nacional y convocó a un público que acompañó cada canción.
El cierre llegó el lunes con la fiesta de carnaval, donde el dúo musical Rila y Tin y la banda bahiense Chula Cumbia pusieron ritmo y color a una noche que tuvo amplia participación y un clima festivo que se extendió hasta el final.

“Más allá de la convocatoria y el impacto turístico, el espíritu de la propuesta fue generar espacios de encuentro. Porque las actividades culturales, recreativas y de esparcimiento no solo entretienen; también fortalecen vínculos y construyen comunidad. En Dorrego, el desarrollo del turismo y la cultura va de la mano de una convicción profunda: crecer implica interactuar, compartir y potenciar lo que somos entre todos.

“En Marisol hubo propuestas para cada gusto y cada edad. Y esa diversidad, que convoca y reúne, reafirma que cuando se generan oportunidades de encuentro, el resultado es siempre más que un evento: es comunidad en acción”. (18-02-26).

