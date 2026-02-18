La comisión del Sindicato de Trabajadores Municipales dorreguense adhiere al paro nacional

La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de Coronel Dorrego adhiere al paro para este jueves 19 convocado por la C.G.T. y avalado por la Federación Municipal de la Provincia de Buenos Aires.

Además, el gremio local invitó a cada uno de sus afiliados a “acompañar la medida de fuerza contra la pretendida reforma laboral, totalmente perjudicial para los trabajadores argentinos”.

La sede del sindicato permanecerá cerrada y reabrirá sus puertas el viernes 20.

EL COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN

El Consejo Directivo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires expresó “el más firme apoyo al paro nacional convocado por la CGT, en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, del salario equitativo, de las condiciones laborales digna de justicia social”.

“Entendemos más que nadie, que esta medida de fuerza es la expresión legítima del movimiento obrero organizado que, ante el avance de políticas que afectan el poder adquisitivo, como el empleo y la protección social, nos expresamos a favor a la unidad y con responsabilidad histórica”, destaca el comunicado.

“Es por ello que desde la Federación de Municipales de la Provincia de Buenos Aires manifestamos que, aun cuando la medida no impacta directamente en el sector publico municipal, nos solidarizamos plenamente con las y los trabajadores del sector privado, ya que nuestro compromiso con la unidad del movimiento obrero y la defensa irrestricta de los derechos laborales, es nuestro principal objetivo”, agrega.

Acompañamos este paro como una herramienta de lucha colectiva y democrática, que busca resguardar las conquistas laborales, promover el diálogo social y exigir políticas públicas que prioricen la producción, el trabajo y el bienestar del pueblo argentino.

“Es por ello que reafirmamos el compromiso de la defensa del trabajo y de la dignidad de las y los trabajadores siendo el pilar fundamental para la construcción de una patria más justa, libre y soberana”, concluye el texto firmado por Walter Leonardi, secretario general. (18-02-26).