Un repaso random por nuestro archivo / 11/03/11: por la inseguridad, armaban un comité de crisis con sede en Dorrego

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 11 de marzo de 2011:

►Ante la gravedad de los hechos delictivos cometidos en la zona rural del Distrito, el intendente Fabián Zorzano confirmó hoy que “se armó un comité de crisis con asiento en nuestra ciudad” para la sector de la región comprendido por la Departamental de Tres Arroyos, que estará integrado por el comisario Héctor Fittipaldi y por el jefe de la DDI, entre otras autoridades.

►”Se armó un dispositivo de saturación con la incorporación de móviles y agentes que vendrán de otros sectores para custodiar las rutas ya que hay un tránsito por carreteras muy importante. Se debe observar que el Distrito está cortado en tres sectores por las rutas nacional 3 y la provincial 72 con posibilidad de conexiones muy grandes”, comentó el jefe comunal a LA DORREGO.

►”El trabajo no será sólo sobre el sector rural sino que se dedicarán a la investigación -por eso estará la DDI-, al rastreo en rutas y tareas de prevención”, informó, al tiempo que detalló que el Partido necesita más efectivos policiales”.

►”Hay un déficit muy importante (de uniformados) en toda la Provincia y ello proporcionalmente se nota más en el Conurbano, por lo que rescatar agentes para que vengan al interior es bastante dificultoso. De cualquier modo, se logró el regreso de tres policías que son de Dorrego, mientras que en mayo y junio habrá nuevas camadas y posiblemente tengamos refuerzos, aunque no sé si son oriundos de nuestra ciudad”, explicó Zorzano.

►Sobre los móviles que vienen para el Distrito, adelantó que “si bien se definirá con la cúpula policial local, lo más probable es que dos de las tres camionetas estarán afectadas sobre todo a la zona rural”. (19-02-26).