El Concejo Deliberante aprobó la contratación de la ART para el personal municipal

La Dorrego
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a adjudicar la contratación del Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) para el personal municipal durante el ejercicio 2026.

La medida corresponde a la Licitación Pública N.º 12/2025, convocada mediante el Decreto N.º 3109/25. En el proceso licitatorio se presentó una única oferta, realizada por Provincia ART, que cotizó un 1,08 % de la masa salarial.

El contrato tiene vigencia desde el 1 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. El monto total de la prima anual asciende a $170.287.247,72.

La aprobación se realizó conforme a lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica Municipal, que exige la intervención del Concejo Deliberante en este tipo de adjudicaciones. (16-02-26).

