Los carnavales se vivieron a pleno en la ciudad

Nuestra ciudad vivió un domingo pleno de alegría con la celebración de los carnavales.

Con el escenario montado en el centro de la ciudad, la gente comenzó a concentrarse sobre la tardecita, y al momento que comenzaron los espectáculos la plaza mostraba un hermoso marco.

Abrió la noche el espectáculo “Los Verdaderos Rebeldes”. Luego, se presentó “La Murga de la Abuela”, de Punta Alta, y cerró la noche “La Denver”, banda de cumbia de Benito Juarez. (16-02-26).

