Pesca: Angel Simón ganó la “variada” en San Cayetano
Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general y final del certamen lo consagra al tresarroyense, Lautaro Arriola, como ganador del concurso “La Rubia de San Cayateno” con una corvina de 3,224 kilos, adjudicarse los 25 millones de pesos.
En el segundo lugar finalizó Gabriel Irazo, con una corvina de 3,200 kilos, que fue traida por el último control e hizo mantener en vilo al publico presente. Logró llevarse 12 millones de pesos; En el tercer puesto terminó Arturo Prado, con su corvina de 2,748 kilos (6 millones de pesos).
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1 – GANÓ $25.000.000
|Lautaro Arriola
|3.224 KG
|Tres Arroyos
|2 – GANÓ $12.000.000
|Gabriel Igartua
|3.200 KG
|Claraz
|3 – GANÓ $6.000.000
|Arturo Prado
|2.748 KG
|Tres Arroyos
|4 – GANÓ $4.500.000
|Hernan Chavez
|2.726 KG
|Tres Arroyos
|5 – GANÓ $3.500.000
|Mauro Barragán
|2.574 KG
|A.G.Chaves
|6 – GANÓ $3.000.000
|Iñaki Garcia
|2.508 KG
|Necochea
|7 – GANÓ $2.500.000
|Oscar Walter
|2.444 KG
|San Cayetano
|8 – GANÓ $2.000.000
|Sergio Gertie
|2.436 KG
|San Cayetano
|9 – GANÓ $1.500.000
|Carlos Córdoba
|2.410 KG
|Claromecó
|10 – GANÓ 1.000.000
|Rubén Peralta
|2.354 KG
|Claromecó
|11 – GANÓ $500.000
|Alejo Cousiño
|2.308 KG
|Oriente
|12 – GANÓ $500.000
|Juan Hamber
|2.274 KG
|Mar del Plata
|13 – GANÓ $500.000
|Mario Diaz
|2.210 KG
|Necochea
|14 – GANÓ $500.000
|Leandro Pardiñas
|2.206 KG
|Claromecó
|15 – GANÓ $500.000
|Alejo Colantonio
|2.198 KG
|San Cayetano
|16 – GANÓ $400.000
|Mirko Herrera
|2.160 KG
|Necochea
|17 – GANÓ $400.000
|Agustin Villamonte
|2.142 KG
|Necochea
|18 – GANÓ $400.000
|Gustavo Gómez
|2.116 KG
|Mar del Plata
|19 – GANÓ $400.000
|Andres Norrild
|2.088 KG
|Cascallares
|20 – GANÓ $400.000
|Gabriel Cejas
|2.016 KG
|Tres Arroyos
|21 – GANÓ $200.000
|Maximiliano Rodríguez
|1.946 KG
|Miramar
|22 – GANÓ $200.000
|Bernardo Codagnone
|1.938 KG
|A.G.Chaves
|23 – GANÓ $200.000
|Anibal Garcilazo
|1.906 KG
|San Cayetano
|24 – GANÓ $200.000
|Fabian Weingandt
|1.772 KG
|Miramar
|25 – GANÓ $200.000
|Luis Garcia
|1.762 KG
|Mar del Plata
|26 – GANÓ $200.000
|Alfredo Marriscurena
|1.748 KG
|Claromecó
|27 – GANÓ $200.000
|Dario Bardas
|1.732 KG
|San Cayetano
|28 – GANÓ $200.000
|Jose Ortiz
|1.702 KG
|San Cayetano
|29 – GANÓ $200.000
|Gaston Cejas
|1.702 KG
|Tres Arroyos
|30 – GANÓ $200.000
|Ariel Siniscalco
|1.684 KG
|Lobería
Clasificación “Variada”:
|Puesto/Premio
|Nombre
|Pieza/KG
|Localidad
|1 – GANÓ $2.000.000
|Ángel Simón
|Chucho – 3.228 KG
|Dorrego
|2 – GANÓ $1.000.000
|Gastón Cejas
|Bagre – 2.178 KG
|Tres Arroyos
|3 – GANÓ $500.000
|Agustín Barragán
|Chucho – 1.548 KG
|Claromecó
Mejor Sancayetanense – GANÓ $500.000: Oscar Walter (San Cayetano) Corvina de 2.444 KG.
Mejor Dama – GANÓ $250.000: Inés Medico (San Cayetano) Corvina de 1.294 KG.
Sorteo por pago anticipado – GANÓ UN TOYOTA YARIS 0KM: Walter Sunsurein (San Cayetano).
Más sorteos por pago anticipado:
Mariano Iparraguirre (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Federico Clausen (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Leonardo Cologna (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Gustavo Jensen (San Cayetano) – 500 mil pesos
Jose Lara (San Cayetano) – 500 mil pesos
Cristina Benitez (San Cayetano) – 500 mil pesos
Franco Villamonte (Necochea) – 500 mil pesos (LU 24). (16-02-26).